Deadpool 3, un esilarante fan poster immagina Wade in compagnia di Baby Yoda

Anche se Kevin Feige ha confermato che Deadpool 3 farà ufficialmente parte del MCU e che sarà vietato ai minori, non è ancora chiaro quando uscirà né quando cominceranno le riprese, motivo che spinge molti fan del Mercenario Chiacchierone a sbizzarrirsi con delle creazioni "artistiche" assurde o divertenti.

L'ultimo fan poster finito online, ad esempio, prende un'immagine di Deadpool 2 e la inserisce in una composizione che vede sullo sfondo l'iconico Castello Disney e in braccio a Wade Wilson il Baby Yoda di The Mandalorian, tanto per gradire.



Saranno Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin a scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3. Le due sorelle hanno all'attivo quasi 150 episodi di Bob's Burger come produttrici e sceneggiatrici, e sono creatrici, produttrici esecutive e showrunner della serie FOX The Great North, già rinnovata per una prima stagione pur non avendo ancora debuttato sul canale.

Negli ultimi mesi vi sarebbero stati diversi incontri tra Ryan Reynolds e dei possibili sceneggiatori, nel corso dei quali questi ultimi hanno ognuno presentato un loro pitch per il film, che dovrebbe rimanere Rated-R. Alla fine, sia Reynolds che gli Studios avrebbero deciso per le sorelle Molyneux.

Al momento non abbiamo a disposizione ulteriori informazioni in merito, ma ci si aspetta che venga annunciato un nuovo regista, poiché l'agenda di David Leitch per il prossimo futuro sembra già alquanto piena (basterebbe pensare anche solo a Bullet Train con protagonista Brad Pitt), nonostante "la porta sarebbe sempre aperta per un suo ritorno", qualora dovesse volerlo. Tuttavia, il fatto che non sia stato parte della "caccia agli sceneggiatori" lo rende ancora più improbabile.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'arrivo di Deadpool 3.