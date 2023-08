Deadpool 3, Emma Corin rompe il silenzio: 'Eccitata dall'idea di fare una villain'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, la star di The Crown Emma Corin ha rotto il silenzio sul suo casting in Deadpool 3, attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

L'attrice ha confermato i recenti rumor che la vogliono nel ruolo di 'un' villain del film (dato che secondo gli insider il villain di Deadpool 3 sarà un volto noto del MCU) e sebbene i dettagli sulla trama rimangano assolutamente segreti, ha dichiarato: "Sono davvero eccitata di poter interpretare una villain. Non ho mai interpretato un cattivo prima d'oro, ed era una cosa che sognavo di fare."

Stando al racconto di Emma Corin, il regista di Deadpool 3 Shawn Levy l'ha corteggiata per convincerla ad unirsi al film dopo averla vista esibirsi in una produzione teatrale di Orlando del 2022. Levy ha personalmente organizzato un incontro con Emma Corrin, ma l'attrice non aveva idea del motivo della riunione a causa dell'estrema segretezza imposta dalla Marvel. "Avevo sentito parlare del progetto ma, in una classica mossa alla Marvel, nessuno poteva dirmi nulla a riguardo", ha aggiunto la Corrin. "Quindi ho incontrato Shawn completamente all'oscuro, e in generale non sono una gran conoscitrice del mondo Marvel, ho visto tipo i film di Spider-Man e Black Panther. Ho detto: 'Guarda, dovrai farmi il debriefing di tutta quanta la saga.' È così intricato, del resto, e sul set è un'esperienza fuori di testa. I riferimenti e gli easter-eggs, e poi questa persona è imparentata con quella persona e quella persona ha fatto questo e questo e questo, e questo tipo è morto ed è tornato...insomma, è incredibile! Ma capisco perché questi film significano così tanto per così tante persone. È un vero e proprio fenomeno culturale e mi sento davvero fortunata a farne parte. Soprattutto per 'Deadpool', perché amo il fatto che sia consapevole di essere in un film e ami prendere in giro i propri meccanismi."

Deadpool 3 uscirà il 3 maggio 2024, vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.