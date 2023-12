Deadpool 3, c'è anche l'adorabile Dogpool nella nuova foto ufficiale!

Se si parla dei film più attesi del 2024, Deadpool 3 è uno di questi. Dopo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, sono ricominciati finalmente i lavori della pellicola che introdurrà Wade Wilson all'interno dell'MCU e, la nuova immagine promozionale, lo mostra in compagna di un adorabile spalla.

Dopo che Dogpool ha ottenuto la sua esclusiva pagina Instagram, l'adorabile e strano cagnolino sta ottenendo i suoi 5 minuti di celebrità grazie alla nuova foto promozionale del film, prima immagine ufficiale della pellicola, che arriverà al cinema il 26 luglio 2024. Lo spelacchiato e dolcissimo animaletto sembra che accompagnerà Wade Wilson nelle sue avventure in questo nuovo capitolo. La foto rilasciata vede il mercenario chiacchierone, stranamente non mascherato, in compagnia di Dogpool.

Dopo delle ultime pellicole abbastanza deludenti, secondo il pubblico, l'MCU sta puntando tutto sul terzo capitolo della saga di Deadpool dopo il successo ottenuto dai primi due film, entrambi targati Fox. E' ancora un mistero come il personaggio verrà introdotto ma l'ipotesi più plausibile è che il multiverso possa entrare in questa enorme equazione. Come ogni film di Deadpool che si rispetti, anche in questo si sentiva il bisogno di qualcosa che catalizzasse l'attenzione e, questo compito, è toccato a Dogpool, lo strano, adorabile e spelacchiato cane che sarà l'animale domestico di Wade.

Questa non è l'unica immagine uscita negli ultimi giorni. Le immagini trapelate dal set di Deadpool 3 potrebbero aver mostrato un enorme spoiler della trama del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!