Deadpool 3, quanto potrebbe durare il cinecomic con Ryan Reynolds?

Quanto potrebbe durare Deadpool 3? In attesa dei due trailer di Deadpool 3 che Marvel Studios e Disney a quanto pare pubblicheranno durante e dopo il Super Bowl di domenica prossima, cerchiamo di fare il punto sulla trama e il minutaggio del film.

Per cercare di indovinare quanto durerà Deadpool 3, ci vengono in aiuto due fattori: anzitutto la durata media dei film Marvel Studios, che solitamente si attestano intorno alle due ore e dieci, con picchi verso il basso fatti registrare da The Marvels (1 ora e 45 minuti, il film più breve di sempre della saga) e picchi verso l'alto fatti registrare da Black Panther Wakanda Forever (2 ore e 41 minuto), ovviamente escludendo il mega-crossover Avengers: Endgame (3 ore e 1 minuto), evento finale della Saga dell'Infinito, la cui durata eccezionale immaginiamo potrà essere eguagliata solo da Avengers: Secret Wars.

Il secondo fattore da tenere a mente è la durata di Deadpool e Deadpool 2, ovvero i primi due capitoli della saga con protagonista Ryan Reynolds, quelli realizzati dalla Fox fuori dal Marvel Cinematic Universe: il primo episodio aveva una durata di 1 ora e 48 minuti, mentre il secondo capitolo è arrivato nelle sale con un montaggio di 1 ora e 59 minuti, che diventavano 2 ore e 14 minuti nel montaggio esteso disponibile in home-video.

Dunque per Deadpool 3 non ci aspettiamo una durata eccessiva e probabilmente si attesterà intorno alle due ore/due ore e un quarto, tuttavia c'è un'ultima considerazione da fare: il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà l'unico titolo MCU ad uscire al cinema nel 2024, e anche un capitolo di punta della Saga del Multiverso. In tal senso potrebbe seguire l'esempio di Spider-Man: No Way Home, che con la sua storia di varianti e grandi ritorni ha proposto una durata leggermente superiore alla media del MCU con 2 ore e 28 minuti.

La durata massima di Deadpool 3 potrebbe essere questa, ma è improbabile che vedremo il film di Shawn Levy superare le due ore e mezza.