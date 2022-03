Deadpool 3, ci sarà anche Domino? Zazie Beetz rivela tutto quello che sa sul film MCU

Dopo le dichiarazioni di Morena Baccarin su Deadpool 3 è toccato alla star di Atlanta Zazie Beetz discutere di un possibile ritorno di Domino nel prossimo film della saga con protagonista Ryan Reynolds.

Come saprete qualche giorno fa è stato annunciato che Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, che ha recentemente diretto Reynolds in Free Guy e in The Adam Project, col film attualmente in produzione per i Marvel Studios: la storia vedrà Deadpool 'entrare' nel Marvel Cinematic Universe grazie all'acquisizione della Fox da parte della Disney, e ovviamente i fan vogliono sapere se anche Domino, co-protagonista di Deadpool 2, troverà spazio all'interno del grande progetto di Kevin Feige. E a tal proposito, Zazie Beetz è stata interrogata sul tappeto rosso per la premiere della terza stagione di Atlanta.

La star ha rivelato tutto ciò che sa su Deadpool 3, che però purtroppo non è molto: "Ho sentito che Deadpool 3 ha un regista", ha scherzato Zazie Beetz, eludendo la domanda dell'inviata di Variety. Naturalmente è possibile che l'attrice sappia qualcosa ma che non abbia il permesso di divulgare informazioni sul progetto, che secondo molti fan perderebbe una grande occasione se non dovesse includere Domino. In precedenza, la star aveva dichiarato: "Mi piacerebbe tornare a interpretare Domino. Fosse per me farei un Deadpool 3, 4, 5, 7, 19. E' stato un onore poterla interpretare sul grande schermo, è un personaggio che amo e sarei più che felice di poter vestire nuovamente i suoi panni".

Secondo voi Deadpool 3 includerà anche Domino? Ditecelo nei commenti.