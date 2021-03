Deadpool 3, anche Domino esordirà nel MCU? Risponde Zazie Beetz!

Deadpool 3 è stato confermato ufficialmente da Kevin Feige e, oltre a portare il personaggio di Ryan Reynolds all'interno del Marvel Cinematic Universe, il nuovo film della saga manterrà il suo caratteristico rated-r.

Ma cosa ne sarà degli altri co-protagonisti, come ad esempio la Domino di Zazie Beetz? A questa domanda ha provato a rispondere proprio la diretta interessata, oggi una delle attrici più richieste ad Hollywood con un curriculum pieno di grandi successi come Atlanta e Joker. La star, che ha esordito nei panni della 'fortunata' supereroina durante Deadpool 2, parlando con Collider ha dichiarato:

"Non ho sentito nulla a proposito di un ritorno di Domino, ma mi piacerebbe interpretare di nuovo quel ruolo. All'epoca di Deadpool 2 sapevo che il personaggio sarebbe tornato, sapevo che c'erano delle idee, ma non ho mai avuto conversazioni specifiche al riguardo. Però, ripeto, sono molto interessata. Non solo mi piacerebbe riprendere il ruolo, mi piacerebbe molto trovare un modo per realizzare un film stand-alone su Domino o qualcosa del genere. Vedremo cosa succederà, ma al momento posso dire di non aver avuto discussioni al riguardo."

Ricordiamo che, sull'onda del successo di Deadpool, la Fox aveva dato il via ai lavori su un film dedicato alla X-Force, nel quale sarebbe tornata anche Domino: quel progetto come noto si è arenato durante la fusione Disney-Fox, e al momento non possiamo che accontentarci delle dichiarazioni di Zazie Beetz.

Deadpool 3 sarà scritto da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logel, ma al momento non è ancora nota una data di uscita.