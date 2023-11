Deadpool 3, Disney lo vuole rated-R! La conferma del regista

Molti fan sono convinti che Deadpool 3 non sarà il tipico prodotto del Marvel Cinematic Universe, soprattutto considerando la natura del personaggio protagonista dell’opera. In una recente intervista, Shawn Levy ha contribuito a sostenere queste voci, affermando che la Disney sarebbe pronta a fare del nuovo film un prodotto R-Rated.

Dopo aver svelato la trama di Deadpool 3, torniamo a parlare del film Marvel per riportare le parole del filmmaker canadese a proposito del benestare della casa madre per la realizzazione di un film che potrebbe essere considerato vietato ai minori dall’organismo di regolamentazione statunitense.

Parlando a Wired, Levy ha sostenuto entusiasta: “Non solo Kevin Feige, la Marvel e la Disney hanno sostenuto questo tono estremamente Deadpooliano, audace, vietato ai minori, ma hanno anche sostenuto la nostra super meta e autoreferenziale narrazione. Alcune battute sono sporche, altre sono osservazioni culturali, ma è proprio questo che amiamo di Deadpool: sa di essere in un film, anche se la posta in gioco è reale. Anche il nostro film è molto fedele a quel dna, fatto di consapevolezza e di essere pronti a prendere in giro tutto, compresi proprio la Marvel e la Disney che ci stanno supportando in questo senso”.

Deadpool 3 potrebbe quindi davvero essere il primo film del Marvel Cinematic Universe a ottenere un rating R come già anticipato tempo fa dagli sceneggiatori dei tre film sull’irriverente eroe tratto dai fumetti.

In attesa di poter capire quale sarà la decisione dell’organismo di controllo e di poter vedere di nuovo all’opera il Mercenario Chiacchierone, vi lasciamo alla notizia riguardo l’ufficialità del rinvio della data d’uscita di Deadpool 3.