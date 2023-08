Deadpool 3, nuovi dettagli su Gambit di Channing Tatum: il costume sarà uguale ai fumetti?

Tra i tanti camei attesi per Deadpool 3 secondo le ultime indiscrezioni i fan incontreranno anche Channing Tatum nei panni di Gambit, col Marvel Cinematic Universe che porterà a compimento uno dei tanti film Fox persisi per strada nel corso degli anni.

Come saprete, infatti, ai tempi dei fasti del franchise degli X-Men sviluppato dalla 20th Century Fox, la saga si sarebbe dovuta ampliare anche con uno spin-off sul mutante Gambit interpretato da Channing Tatum, ma il film finì per lungo tempo nel dimenticatoio e alla fine scomparve definitivamente quando la Fox venne acquisita dalla Disney e la saga degli X-Men interrotta in vista del reboot ambientato nel MCU. Questo reboot passerà per forza di cose proprio da Deadpool 3, che oltre a portare il Deadpool di Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman nel MCU presenterà anche una parata di star grazie a numerosi camei dal 'Multiverso'.

Ora, grazie al famoso insider CanWeGetSomeToast, un profilo legato a quello del noto scooper My time to shine hello, emerge una nuova anticipazione sul film secondo la quale in Deadpool 3 Gambit di Channing Tatum indosserà un costume molto fedele ai fumetti: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, lo scooper ha anticipato le intenzioni dei Marvel Studios pubblicando una foto di Gambi tratta dai fumetti Marvel Comics. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che, sempre in base alle anticipazioni, Deadpool 3 sarà un capitolo fondamentale nella Saga del Multiverso e porterà il Wolverine di Hugh Jackman ad un ruolo centrale in Avengers: Secret Wars: purtroppo, a causa degli scioperi di Hollywood il film ha perso la sua data d'uscita del 3 maggio 2024 e attualmente non sappiamo quando arriverà nei cinema di tutto il mondo.