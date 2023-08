Deadpool 3, nuovi dettagli sul costume di Wolverine: quanto sarà fedele ai fumetti?

Dopo le prime dichiarazioni di Emma Corin su Deadpool 3, torniamo a parlare dell'attesissimo film Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman approfittando delle ultime novità riguardanti il nuovo costume di Wolverine.

Come testimoniato dalle prime foto ufficiali di Deadpool 3, la versione del MCU del Wolverine di Hugh Jackman sarà caratterizzata dall'utilizzo del costume classico del famoso mutante canadese, che rispecchierà con molta fedeltà il look che il supereroe sfoggia (quasi sempre) nei fumetti Marvel. Ma esattamente quanto sarà fedele il costume di Wolverine nel MCU? Ebbene, rasenterà la perfezione, almeno stando alle ultime indiscrezioni sul film.

Grazie ad un nuovo intervento sulla sua pagina del social network X, infatti, il famoso scooper Can we get some toast (canale 'gemellato' con il celebre insider My time to shine hello) ha anticipato in queste ore che Wolverine di Hugh Jackman indosserà anche l'iconica maschera dei fumetti in Deadpool 3: il cappuccio, dotato delle celebri 'orecchie a punta', era assente nelle foto pubblicate da Ryan Reynolds, un dettaglio che non era sfuggito ai fan e che aveva fatto temere il peggio a chi stava aspettando da anni un look di Wolverine fedele a quello della Marvel Comics. Fortunatamente, però, le aspettative saranno rispettate: "Posso confermare con ASSOLUTA certezza che il Wolverine di Hugh Jackman indosserà la celebre maschera dei fumetti, con tanto di lunghe orecchie e occhi bianchi in Deadpool 3", si legge nel post qui sotto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Deadpool 3 uscirà il 3 maggio 2024.