Deadpool 3, la prima descrizione del villain: sarà una donna, ma chi è?

Poco dopo aver messo in giro i primi rumor sul possibile villain di Thunderbolts, il famoso scooper Daniel Ritchman ha pubblicato sui suoi canali anche le prime informazioni sull'antagonista di Deadpool 3, prossimo cinecomix con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Stando a quanto riferito da Ritchman, Deadpool 3 avrà una villain donna tra i 30 e i 50 anni che fungerà da "cattiva principale" e da avversaria di "Deadpool e Wolverine". Secondo le poche informazioni note, inoltre, la produzione è attualmente anche alla ricerca di un co-protagonista maschile descritto come un "attore forte" con "buone doti di commedia" che "avrà scene con Ryan Reynolds e Hugh Jackman". Queste indiscrezioni arrivano apparentemente da una lista per casting che però non è stata confermata ufficialmente né dalla Marvel né dalla Disney, quindi al momento (e come al solito) va precisato che non ci sono certezze sulla sua autenticità.

Ultimamente i rumor su Deadpool 3 si sono accumulati a gran velocità: secondo diverse segnalazioni Owen Wilson riprenderà il ruolo di Mobius M. Mobius dal franchise di Loki di Disney+, mentre sempre Daniel Ritchman ha riferito che Ryan Reynolds starebbe cercando di coinvolgere Channing Tatum per un cameo nei panni di Gambit, realizzando in questo modo un vecchio sogno dei fan e dello stesso attore (che, come saprete, avrebbe dovuto interpretare il mutante in uno spin-off degli X-Men mai realizzato).

Ma a proposito di film Marvel Fox mai realizzati, avete letto le ultime dichiarazioni di Ryan Reynolds sul film natalizio di Deadpool cancellato dopo il passaggio del personaggio in casa Disney?