Deadpool 3, la data d'uscita! John Krasinski manda il web in tilt: 'E' il nostro film?'

Nella notte Ryan Reynolds ha mandato i fan del Marvel Cinematic Universe in delirio annunciando che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3, e chiaramente la rivelazione ha generato una serie di reazioni a catena sul web.

Per prima cosa, è stato confermato che Deadpool 3 uscirà il 6 settembre 2024, quindi nel della Saga del Multiverso e esattamente a metà strada tra la fine della Fase 5 (che, almeno stando alle informazioni rese note da Kevin Feige durante il Comic-Con 2022, si chiuderà con Thunderbolts nel luglio 2024) e l'inizio della Fase 6 (che sarà avviata da Fantastici Quattro a novembre 2024). Ma ad attirare l'attenzione, per una volta, non è stato tanto l'appuntamento con il prossimo film del mutante chiacchierone, il primo prodotto dai Marvel Studios e ambientato nel MCU, quanto un nuovo criptico post di John Krasinski.

L'attore, che ha interpretato Mr Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, a seguito dell'annuncio del ritorno di Hugh Jackman è infatti comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter per ricondividere il divertente video di Ryan Reynolds e chiedere all'amico e collega: "Un attimo...ma questo è il nostro film?".

Le poche parole del post sono bastate per mandare i fan Marvel (e perfino qualche noto insider) completamente in tilt: al momento non è chiaro se l'intervento di Krasinski sia voluto (per stuzzicare i fan circa un possibile ritorno nel mondo Marvel) o se si sia trattato semplicemente di un malinteso...del resto Ryan Reynolds e John Krasinski saranno protagonisti di If, nuovo film diretto dalla star di A Quiet Place che uscirà il 24 maggio 2024. Che sia questo il 'nostro film' citato nel post?

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.