Deadpool 3, Dafne Keen tornerà come X-23? Il rumor fa impazzire i fan di Wolverine

Mentre si fanno largo le indiscrezioni su Shawn Levy come possibile regista di Avengers: Secret Wars, nuove voci di corridoio anticipano il ritorno di Dafne Keen nei panni di X-23 per l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Deadpool 3.

Il noto insider Can we get some toast, infatti, in queste ore ha rivelato sulla sua pagina ufficiale del social network di Elon Musk X che, stando alle sue fonti, i Marvel Studios avrebbero avviato le trattative per il ritorno di Dafne Keen nei panni di Laura Kinney, alias X-23, poco prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, che chiaramente una volta scoppiati hanno rimandato a data da destinarsi sia la fine delle riprese di Deadpool 3 sia un possibile piano per avere la giovane attrice nel film.

"Le mie fonti hanno recentemente confermato che, proprio prima dell'inizio degli scioperi, la Marvel ha avviato le trattative con Dafne Keen per averla nei panni di una versione adulta di Laura Kinney/X23 in Deadpool 3. Le due parti hanno un accordo ma ora sperano che, una volta che gli studi cinematografici decideranno di pagare equamente attori e scrittori, l'agenda della produzione si potrà allineare con l'agenda di Dafne Keen. Tutto questo è in linea con le dichiarazioni di Shawn Levy sullo stato delle riprese di Deadpool 3, che sarebbero arrivate a circa metà dei lavori: quello di Laura Kinney non sarà un ruolo significativo, aspettatevi più una sorta di cameo", si legge nel post dello scooper.

Dafne Keen, come ricorderete, ha interpretato la giovane co-protagonista di Logan al fianco di Hugh Jackman, dunque, il suo ritorno in Deadpool 3 sarebbe un'attesa reunion con la star di Wolverine. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.