Deadpool 3: il creatore dubbioso sul destino del personaggio in mano alla Disney

Da qualche mese non si parla più di Deadpool 3, ma sappiamo che la pellicola è una delle prossime priorità della Disney, che ha in mano il personaggio dopo l'acquisizione della Fox. Il terzo capitolo del franchise con Ryan Reynolds verrà realizzato dai Marvel Studios di Kevin Feige e il creatore Rob Liefeld non è affatto tranquillo sulla cosa.

L'ideatore di Wade Wilson è sempre stato dubbioso circa la possibilità che la Disney realizzi un terzo capitolo di Deadpool all'altezza, semplicemente perché per lui non funzionerebbe con il marchio della Casa di Topolino, perché quel genere di film è particolarmente rivolto a un pubblico di soli adulti. Non sarebbe possibile ad esempio realizzare un Deadpool senza un visto Rated-R poiché si snaturerebbe la natura stessa del personaggio e il rischio è che Disney lo trasformi e lo edulcori fin troppo allo stesso modo in cui ha trattato Boba Fett in The Book of Boba Fett.

"Sono ansioso? Sì, certo che lo sono. Guarda, non so cosa stia succedendo. […] Mi fido della Disney che realizza un film vietato ai minori? Puoi svegliarmi tra due anni per dirmi se ha funzionato? La cosa migliore per Disney e Deadpool è seguire Ryan Reynolds. La sua impronta è forte in entrambi i film, li ha vissuti, è andato agli eventi dei fan, ha partecipato al montaggio e ha dato tanti consigli al team creativo. Sarei felice di sapere che Disney e Marvel Studios abbiano deciso di dare carta bianca a Ryan Reynolds, tipo 'guarda, siamo troppo impegnati nel fare in modo che le persone vedano Eternals, quindi hai Deadpool a tua disposizione!'".

Intanto, una recente voce di corridoio darebbe per certo il ritorno di Zazie Beetz nei panni di Domino in Deadpool 3 e quindi del suo ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe. Già in precedenza, Zazie Beetz aveva espresso il desiderio di tornare a interpretare Domino non in un altro film ma addirittura in una saga completa su Deadpool.