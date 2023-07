Deadpool 3, quale costume da Wolverine indossa Hugh Jackman?

Hugh Jackman indossa il costume classico di Wolverine in Deadpool 3, ma, considerando le svariate rielaborazioni del supereroe in oltre cinquant'anni di esistenza nell'universo Marvel, una domanda sorge spontanea: a quale versione si riferisce l'abbigliamento dell'attore?

La combinazione unica dei colori blu e giallo ci riconduce principalmente alla serie animata di X-Men, almeno in apparenza, perché un'analisi più accurata non può che richiamare alla memoria i fumetti del 2004 Astonishing X-Men, disegnati dall'artista John Cassaday.

Prima di arrivare ai giorni nostri, facciamo un passo indietro: il debutto dell'iconico costume, infatti, coincide col primo volume di Giant-Size X-Men del 1975, ripreso a sua volta dal numero 181 di The Incredible Hulk (edito l'anno prima, nel 1974) con qualche piccola modifica apportata da Gil Kane o Dave Cockrum: ne deriva l'eliminazione dei baffi in favore delle ali nere attorno agli occhi.

In seguito, il costume blu e nero è perdurato fino al numero 138 di Uncanny X-Men (1980), finché l'artista John Bryne, disprezzando colori tanto sgargianti e innaturali, non introduce l'abito marrone che il personaggio avrebbe indossato per tutti gli anni '80. Un decennio più tardi, a riportare in auge l'abbigliamento precedente è Jim Lee: poiché X-Men: The Animated Series stava per essere rilasciata, lo show avrebbe utilizzato i costumi di Lee, elevandoli a simbolo tanto per il supereroe quanto per la Marvel nel suo insieme.

Purtroppo, tale simbolo scompare di nuovo nei primi anni 2000, quando Grant Morrison e Frank Quitely scelgono un abito sobrio e in pelle nera per il loro New X-Men. Anche quando Cassaday lo "riporta in vita" grazie ai nuovi costumi per Astonishing X-Men, egli attenua alcuni aspetti del look classico per adeguarli al realismo del 21° secolo: basti pensare alle punte nere più piccole, alla cintura e alla striscia blu in sostituzione dei segni neri attorno agli occhi. Infine, Uncanny X-Men arricchisce il concept di Cassaday attraverso lo stemma a forma di "X" che tutti noi conosciamo.

Non ci resta che attendere il 3 maggio 2024 per contemplare il supereroe in Deadpool 3, nuova pellicola MCU diretta da Shawn Levi. E voi cosa ne pensate? Il vestito di Jackman è un ottimo pretesto per entusiasmare i fan, o risulta antiquato nei giorni nostri? Se volete approfondire la quesitone, ecco la reazione dei fan al costume di Wolverine in Deadpool 3.