Deadpool 3, cosa significa quel logo Fox distrutto nelle nuove immagini?

Deadpool 3 segnerà un passaggio importantissimo per il Marvel Cinematic Universe che verrà e, ovviamente, per il nostro mercenario dalla bocca larga: l'ingresso nel franchise è probabilmente un punto di non ritorno, e le nuove immagini circolate in queste ore potrebbero aver confermato questa sensazione.

Nel nuovo video trapelato dal set di Deadpool 3 abbiamo infatti visto non solo il personaggio di Ryan Reynolds darsele di santa ragione con il Wolverine di Hugh Jackman, ma anche qualcosa che non poteva passare inosservato agli occhi dei fan: un enorme logo della 20th Century Fox completamente distrutto alle spalle dei due mutanti.

Un dettaglio che potrebbe voler dire tutto o niente, ma che secondo molti starebbe a indicare la volontà di Disney di sfruttare la componente "rottura quarta parete" di Deadpool per far interagire l'MCU con l'universo degli X-Men, magari mettendoli in contrapposizione (una sorta di Deadpool uccide l'universo Fox, sulla scia di una delle run più note del mercenario) e, chissà, forse sfruttando la cosa per introdurre anche qualche new entry nel Marvel Cinematic Universe.

Ad oggi, chiaramente, parliamo di nient'altro che speculazioni: siamo sicuri, però, che quell'enorme logo avrà qualcosa da svelarci quando il film arriverà in sala! Teorie a parte, intanto, vediamo come hanno reagito i fan alla vista del costume di Wolverine.