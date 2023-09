Deadpool 3, confermato: il regista anticipa la presenza degli X-Men della Fox

Le tante indiscrezioni delle scorse settimane riguardanti la trama da Multiverso di Deadpool 3 potrebbero essere appena state definitivamente confermate nientemeno che dal regista del film Marvel Studios, il famoso autore di Stranger Things e Free Guy Shawn Levi.

Nel corso di una nuova intervista concessa alla rivista Total Film, infatti, il regista ha confermato che Deadpool 3 del MCU renderà omaggio agli X-Men della 20th Century Fox, la casa di produzione della Fox che in precedenza aveva realizzato i primi due film della saga di Deadpool prima della fusione con Disney (che d'ora in avanti permetterà ai personaggi degli X-Men di apparire nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che hanno già in programma di realizzare un reboot del franchise con nuovi attori introdotti nel grande universo narrativo del MCU). L'idea che Deadpool 3 avrebbe fatto visita all'universo Fox era già stata apparentemente confermata quando, quest'estate, alcune foto dal set trapelate online avevano mostrato Deadpool e Wolverine in piede di fronte al logo distrutto della 20yh Century Fox parzialmente coperto da una montagna di sabbia.

Ora Shawn Levi ha dichiarato: "Deadpool e Wolverine sono personaggi Marvel iconici. Più specificamente, sono personaggi iconici dell'era Fox della Marvel. Non fingeremo che quei film non esistano. La nostra idea non è quella di schioccare le dita e far scomparire da un giorno all'altro l'eredità dei film della Fox, perché hanno contribuito a plasmare gran parte di ciò che oggi conosciamo come MCU. La Fox ha anche plasmato la carriera di Ryan, quella di Hugh e la mia. Quindi c'è molto da raccontare da questo punto di vista, e certamente è una parte importante della nostra narrazione."

Secondo le indiscrezioni, Deadpool 3 includerà il ritorno di tanti X-Men della vecchia saga Fox: secondo voi chi ritornerà sul grande schermo al fianco di Wolverine e Deadpool?