Deadpool 3: cominciate le riprese del nuovo film Marvel

Ryan Reynolds e Hugh Jackman stanno per tornare in Deadpool 3. Il nuovo capitolo delle storie di uno degli eroi Marvel più irriverenti e scorretti di tutti i tempi è in rampa di lancio. Nuove indiscrezioni indicano, infatti, che le riprese del film siano cominciate a Londra.

Hugh Jackman è tornato a sfoggiare sui social l’iconica barba di Logan per Deadpool 3 facendo esplodere il senso d’attesa per la sua nuova interpretazione di Wolverine nel prossimo capitolo della saga, chiamato a risollevare le sorti della Marvel dopo gli ultimi flop cinematografici.

Secondo l’indiscrezione rilasciata dall’insider Daniel Ritchman, infatti, le riprese del film con Ryan Reynolds sarebbero cominciate in quel di Londra, avvicinandoci al terzo film del supereroe sui generis vestito della sua iconica tuta rossa.

A proposito del rating del film e delle difficoltà di mantenere un’identità precisa, gli sceneggiatori del film, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno parlato a Den of Geek: “Non è mai stato un matrimonio che avevamo necessariamente previsto quello tra Fox e Disney. È stata una cosa esterna al nostro processo di narrazione, ma stiamo trovando l’oro in questa situazione, o almeno stiamo cercando di farlo”.

Nel nuovo film Deadpool dovrà viaggiare nel tempo per salvare Wolverine dalla morte. I due finiranno quindi sotto l’occhio vigile della TVA (Time Variance Authority).

In attesa di nuove informazioni a riguardo, vi lasciamo alla cronaca degli allenamenti di Hugh Jackman per prendere parte a Deadpool 3.