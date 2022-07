'Deadpool 3 sarà al Comic-Con!' I fan Marvel ne sono certi, e il motivo è Disney Plus

Il Comic-Con di San Diego 2022 ha aperto i battenti, e dopo le prime indiscrezioni fornite da Deadline, come la presenza di She-Hulk e Black Panther: Wakanda Forever e i titoli dei reboot di X Men e Blade, i fan sono certi che anche Deadpool 3 sarà presente all'appello.

Questo perché, a partire da oggi 22 luglio, data che coincide con la presentazione del primo dei due panel dei Marvel Studios (quello dedicato all'animazione, che si terrà più tardi stasera) su Disney Plus USA sono arrivati Deadpool, Deadpool 2 e Logan, titoli già presenti nel catalogo italiano ma al debutto assoluto sulla piattaforma negli Stati Uniti, tanto da marcare per la prima volta la presenza di film R-rated in quel mercato. Il tempismo è semplicemente troppo perfetto per essere ignorato dai fan, che ovviamente in questi minuti hanno iniziato a tempestare Twitter con il proprio entusiasmo. Anche perché qualche mese fa abbiamo assistito ad un precedente: l'annuncio della tanto attesa serie tv reboot di Daredevil per Disney Plus è arrivato a maggio, poche settimane dopo che tutte le serie Netflix della Marvel erano passate a Disney+.

Ricordiamo che la Marvel aveva riottenuto i diritti di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher nel febbraio 2021, mentre la Disney ha acquisito i diritti di Deadpool, Deadpool 2 e Logan con l'acquisto della 21st Century Fox nel 2019.

Vi ricordiamo che il panel dedicato ai film e le serie tv dei Marvel Studios si terrà domenica alle 2:00 del mattino. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sui nostri canali.