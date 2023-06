Deadpool 3, colpo di scena! Una famosa star di Deadpool 2 rivela: 'Non ci sarò'

Secondo le indiscrezioni Deadpool 3 includerà il ritorno di diversi X-Men della saga cinematografica della Fox, come Ciclope, Tempesta e Jean Grey, ma a quanto pare una star di Deadpool 2 a sorpresa non ci sarà.

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, infatti, in una nuova intervista promozionale l'attrice di Domino Zazie Beetz ha rivelato che non sarà in Deadpool 3. La notizia, che ha colto alla sprovvista tanto i fan quanto l'intervistatore di Decider, è arrivata dalla premiere sul tappeto rosso della nuova serie Full Circle, con Zazie Beetz che ha dichiarato: "Beh, in realtà alla fine non sarò in Deadpool 3, quindi non ho idea di come stiano procedendo le riprese durante lo sciopero degli sceneggiatori. Presumo che probabilmente si prenderanno una pausa? Non lo so. Ma non vedo l'ora di guardarlo quando uscirà."

La presenza di Zazie Beetz in Deadpool 3 negli scorsi mesi è stata sempre data per scontata dopo precedenti rapporti sulle rituali 'trattative in corso' per il ritorno dell'interprete della mutante più fortunata del mondo Domino, ma evidentemente qualcosa è andato storto nei colloqui tra le due parti e questa è la prima volta che la star nega espressamente il suo coinvolgimento nel film Marvel Studios. L'assenza di Domino e Zazie Beetz è destinata a farsi notare il doppio, dato che Deadpool 3 includerà tante 'vecchie glorie' del franchise Fox, come Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), Shioli Kutsuna (Yukio) e Stefan Kapičić (Colosso).

Cosa ne pensate di questo 'colpo di scena'? Ditecelo nei commenti. Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.