Deadpool 3, clamoroso: si valuta il cameo di un Avenger per l'ingresso nel MCU!

Nonostante il suo legame con l'universo degli X-Men, sembra che il terzo capitolo di Deadpool intenda ricollegarsi direttamente al MCU, diventando il suo primo film R-Rated. Ma l'apparizione di un protagonista della prima ora come il Thor di Chris Hemsworth, sarebbe la realizzazione dei nostri sogni più reconditi.

Una gigantesca mole di materiale originale e proprietà intellettuali dai fumetti è pronta a sbarcare nel Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige. Questo grazie alla fusione con Fox costata a Disney la bellezza di oltre 71 miliardi di dollari, ma che le ha permesso fra le altre cose di riunire le ultime proprietà Marvel ancora disseminate – tranne Spider-Man, che resta in mano a Sony con i suoi spinoff alla Madame Web. Fra queste, i due grandi gruppi sono gli X-Men e i Fantastici Quattro, entrambi già avviati a reboot. Per quanto riguarda i primi però, il personaggio di Deadpool si prepara, già con il suo terzo capitolo, ad approdare al fianco degli eroi che abbiamo imparato a conoscere.

Di uno in particolare, in realtà: il Thor di Chris Hemsworth, se gli sceneggiatori vorranno. E se glielo chiedete, vogliono eccome. A porre la domanda un intervistatore di Den of Geek, che ha ripescato il nome di Hemsworth non a caso, considerando che l’attore sarà protagonista di Spiderhead per Netflix, scritto proprio dagli stessi sceneggiatori di Deadpool: Rhett Reese e Paul Wernick. I due sono rimasti a bocca aperta di fronte alla domanda, probabilmente impreparati. Ma nonostante abbiano risposto nell’unico modo possibile, certamente potrebbe far ben sperare: “Se ci fosse un suo cameo, di certo non potremmo parlarne. Ma sarebbe fantastico!”.

La teoria non è neanche così distante da un interessante precedente che, in realtà, ha già creato una prima “introduzione” di Deadpool ad hoc nel MCU, anche se tramite un atipico spot. Mostrava l’eroe di Ryan Reynolds in compagnia di Korg, personaggio conosciuto da Thor in Ragnarok, apparentemente nella sua casa presso la Nuova Asgard. Non sarebbe difficile, a questo punto, creare un cameo in più. Per quanto riguarda Thor e Korg, li ritroveremo entrambi nell’ormai imminente Thor Love and Thunder. Quali le vostre aspettative sul film di Taika Waititi? Ditecelo nei commenti!