Deadpool 3, un nuovo clamoroso leak anticipa House of M e gli X-Men!

A poche ore dallo stop alle riprese di Deadpool 3 a causa del nuovo sciopero degli attori del SAG, l'attesissimo film Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman è stato vittima di un presunto nuovo leak che ne anticiperebbe l'intera trama.

Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali e al momento è impossibile verificarne l'attendibilità, sebbene il famoso scooper My time to shine hello - che in passato si è dimostrato altamente preciso nei suoi scoop, soprattutto riguardo all'universo cinematografico Marvel - tramite un post su Twitter ha confermato che 'in queste ore ha preso a circolare online un leak da 4chain molto accurato sulla trama di Deadpool 3'. Everyeye si limita a riportare le anticipazioni fornite dal leak, che ricordiamo potrebbero essere accurate o meno: continuate nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Secondo il leak, il villain del film sarà Magneto di Ian McKellen e Deadpool e Wolverine finiranno nella versione del MCU di 'House of M', una realtà alternativa in cui Magneto è il leader del mondo e i mutanti rappresentano la maggior parte della popolazione. In questo universo Wanda (Elizabeth Olsen) è viva ed è la figlia di Magneto, e Deadpool metterà insieme una squadra per fronteggiarli: questo team sarà composto dagli 'X-Men anni '90', una nuova versione del team interpretata dal cast dei film Fox, oltre ad alcuni personaggi di ritorno da Deadpool 2 (come Colosso, ecc). Ci saranno tantissimi camei, e la battaglia finale sarà un remake di quella sul ponte di X-Men: Conflitto Finale. Alla fine Deadpool e Wolverine rimarranno nel MCU, e Logan andrà per la sua strada alla ricerca di altri mutanti...

