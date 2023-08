Deadpool 3, clamoroso: Emma Corin sarà Cassandra Nova, la sorella di Charles Xavier!

Dopo aver anticipato nuovi dettagli sul costume del nuovo Wolverine di Hugh Jackman, il popolare insider del settore Can we get some toast è tornato su Twitter con nuove preziose informazioni relative a Deadpool 3.

Lo scooper, legato alla pagina del famoso insider My time to shine hello, che ha anche ricondiviso l'informazione pubblicata, ha anticipato che in Deadpool 3 Emma Corin interpreterà un villain piuttosto importante dei fumetti degli X-Men, e contribuirà ad avvicinare sempre di più il mondo dei mutanti a quello del Marvel Cinematic Universe: nello specifico, infatti, come potete anche vedere dal post disponibile in calce all'articolo, Emma Corin in Deadpool 3 sarà Cassandra Nova, un personaggio che nei fumetti Marvel rappresenta la sorella gemella malvagia di Charles Xavier, il leader degli X-Men.

Non è dato sapere al momento quanto la Cassandra Nova di Deadpool 3 sarà fedele alla sua controparte dei fumetti, ma nella storia editoriale degli X-Men il rapporto tra Cassandra e Charles è alquanto complesso: lui, infatti, cercò di ucciderla telepaticamente nel grembo materno, ma lei sopravvisse all'attacco e da allora vive soltanto per mettere in atto la sua vendetta contro di lui e i suoi X-Men. Da notare inoltre che Cassandra Nova sarà solo una dei tanti villain presenti in Deadpool 3, sempre dando credito alle numerose anticipazioni delle scorse settimane.

Deadpool 3 uscirà il 3 maggio 2024. Per altre letture, scoprite quale dovrebbe essere la trama di Deadpool 3.