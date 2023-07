Deadpool 3, chi sarà il villain del film Marvel con Wade e Wolverine?

Le riprese di Deadpool 3 sono attualmente in pausa per via dello sciopero degli attori SAG che ha colpito Hollywood e scoppiato, anche se a distanza di diverso tempo, parallelamente a quello degli sceneggiatori, ma ovviamente le speculazioni e i rumor non vanno mai in sciopero.

Per questo motivo molti fan si stanno domandando: chi sarà il vero villain di Deadpool 3? Come spesso accade con i titoli Marvel Cinematic Universe una risposta ufficiale non è stata fornita né dai dirigenti Marvel Studios né tanto meno dai creatori e dagli artisti che stanno lavorando al film, e con molta probabilità bisognerà attendere di entrare in sala (o al massimo i trailer promozionali) per scoprirlo, ma alcuni degli insider e scooper più affidabili stanno già dicendo la loro in proposito.

Come forse saprete, il noto leaker e gola profonda My time to shine ha 'approvato' un chiacchieratissimo post di 4Chain che qualche giorno fa ha fatto trapelare su internet quella che potrebbe essere la trama completa di Deadpool 3, e in base a queste informazioni - da prendere ovviamente con le dovute precauzioni, in quanto non si tratta in alcun modo di materiale ufficiale - pare che il vero villain di Deadpool 3 sarà nientemeno che Magneto, con Ian McKellen che tornerà ad interpretare l'iconico mutante signore del metallo di cui ha vestito i panni in tanti film degli X-Men della saga Fox.

Da notare che in precedenza lo stesso My time to shine aveva reso noto su Twitter che la new entry Emma Corin, precedentemente indicata come la villain principale del film, sarà in realtà una 'villain secondaria, con questo ruolo centrale che invece sarà affidato 'ad un volto molto noto della saga'. Volendo unire i puntini, tra l'altro, da ricordare come qualche mese fa Sir Patrick Stewart aveva anticipato che lui e Ian McKellen hanno ancora dei piani segreti con la Marvel, lasciando intendere che Charles Xavier e Magneto potrebbero tornare in Deadpool 3.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.