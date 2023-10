Deadpool 3: chi potrebbe interpretare Taylor Swift?

Il recente avvistamento di Taylor Swift con Ryan Reynolds durante l'ultimo match di NFL al MetLife Stadium nel New Jersey ha scatenato la fantasia dei fan Marvel.

Tra la regina del pop internazionale e l’interprete di Deadpool corre certamente buon sangue, grazie anche all’amicizia della cantante con Blake Lively, moglie di Reynolds. Dunque, a fare rumore non è semplicemente il loro incontro, ma il fatto che assieme a loro fossero presenti il celebre Hugh Jackman, eterno volto di Wolverine, e Shawn Levy, regista di Free Guy attualmente al lavoro su Deadpool 3.

Come già ampiamente confermato dalle incredibili foto dal set, la pellicola in uscita nel 2024 vedrà il ritorno di Jackman nei panni del più iconico tra gli X-Men, che affiancherà il mercenario chiacchierone in un’inedita, delirante avventura multiversale.

Le speculazioni sull’atteso film sono, ormai, innumerevoli e l’incontro, certamente non casuale, della Swift con i protagonisti del progetto dà adito a nuove, intriganti teorie.

Gli ultimi rumor, infatti, vedrebbero il coinvolgimento nella pellicola della pluripremiata artista, che vestirebbe i panni di una X-Man ben nota ai fan dei fumetti: stiamo parlando di Dazzler, mutante in grado (guarda caso) di convertire il suono in luce.

Effettivamente, la Swift sembra nata per il ruolo: dalla bionda chioma ai poteri “musicali”, i punti di contatto tra la star e la supereroina sono notevoli e cruciali.

Dopo la fugace comparsa in Amsterdam di David O. Russell, la cantautrice è pronta per la conquista dei cinema: il film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour arriverà in tutto il mondo e, a seguito delle prevendite da record, è prevista una colossale affluenza degli swifties in sala.

Sull’onda del suo successo globale, pertanto, non stupirebbe affatto la presenza della formidabile cantante nel cast di Deadpool 3, prossimo prodotto di punta dei Marvel Studios nonché primo film Rated-R della Casa delle Idee. Solo il tempo potrà dirci se le voci di Taylor Swift nei panni di Dazzler si riveleranno veritiere o meno.