Deadpool 3, chi guadagna di più tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds?

Deadpool 3 è uno dei progetti più attesi delle prossime stagioni cinematografiche con la Marvel che punta tantissimo sul nuovo capitolo riguardante l’eroe per riprendersi dai flop degli ultimi tempi. Vista la presenza di due star internazionali abbiamo cercato di capire quale tra i due attori riceverà un compenso economico più alto.

Dopo aver riportato del rumor che vorrebbe Taylor Swift in Deadpool 3, torniamo a parlare del terzo capitolo della trilogia sull’irriverente eroe per provare a fare i conti in tasca ai due attori che saranno protagonisti della narrazione diretta da Shawn Levy.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono due stelle di livello internazionali capaci di innalzare il livello di un’opera cinematografica e di portare pubblico in sala anche soltanto grazie al proprio nome, e, per queste proprie capacità hanno potuto ottenere, nel corso degli anni, stipendi degni dei supereroi che interpretano.

I salari relativi al terzo film non sono stati resi noti, ma, lavorando sullo storico dei precedenti lavori per la Marvel dei due attori, possiamo provare a farci un’idea di quello che sarà il compenso che verrà corrisposto tanto a Deadpool quanto a Wolverine.

Ryan Reynolds, stando alle cifre riportate da Celebrity Net Worth avrebbe guadagnato 22 milioni di dollari per partecipare al primo Deadpool e una cifra tra i 30 e i 40 milioni per il sequel.

Per quanto concerne invece Hugh Jackman sappiamo che per X-Men Origins: Wolverine, l’attore ha incassato 20 milioni di dollari, cifra identica a quella a lui corrisposta per Logan -The Wolverine.

Stipendi davvero da favola che probabilmente saranno simili a quelli che i due riceveranno per il film in uscita nel 2024 e, in attesa di nuove informazioni riguardo il prossimo capitolo che andrà a far parte del Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla conferma della presenza in Deadpool 3 di alcuni degli X-Men.