Deadpool 3, chi è Dogpool e quali sono i suoi poteri?

Negli ultimi anni l'MCU non sta vivendo effettivamente un periodo roseo, molti prodotti per il piccolo schermo hanno incontrato il disappunto degli appassionati, e come dimenticare il clamoroso flop al botteghino del recente The Marvels. In tutto questo però, una vecchia conoscenza sta per debuttare in questo universo proprio in Deadpool 3.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Loki 2, cerchiamo di approfondire il poco materiale ufficiale che abbiamo al momento sul nuovo film con Ryan Reynolds.

Grazie ad una recente foto pubblicata online infatti, possiamo dare una prima occhiata a Wade Wilson nella nuova pellicola, questa volta però in compagnia di un dolce cagnolino e si tratterebbe proprio di Dogpool.

Per chi ha letto i fumetti sicuramente non sarà una nuova conoscenza, si tratta infatti di una delle varianti del super mercenario e può disporre di alcune abilità uniche. Tra queste anche la possibilità di autorigenerarsi. Il personaggio nella versione cartacea appartiene alla terra -103173, ed una volta che è stato sottoposto ad una serie di esperimenti genetici si è ritrovato sfigurato ed ha acquisito doti particolari.

Voi che ne pensate? Non resta che attendere l'arrivo nelle sale di Deadpool 3 per saperne di più. Intanto che aspettiamo però, potete leggere la nostra recensione di Secret Invasion.