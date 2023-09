Deadpool 3 causerà Avengers: Secret Wars? Il nuovo team di Avengers si formerà qui

Continuano i rumor sul legame tra Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars, l'attesissimo capitolo finale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe che si prospetta come uno dei più grandi e ambiziosi film crossover di tutti i tempi.

Stando a quanto riportato dal noto insider KC Walsh, la trama di Deadpool 3 sarà molto connessa alla TVA, l'agenzia segreta introdotta nella serie tv di Loki che ha il compito di supervisionare il regolare fluire del tempo e gestire l'incrociarsi delle diverse realtà parallele. Siccome durante gli eventi di Deadpool 3 il Multiverso inizierà a collassare su se stesso in vista dell'atto finale della Saga del Multiverso - che, prima di Avengers: The Kang Dynasty e il sequel Avengers: Secret Wars, passerà anche per le Incursioni di Doctor Stranger 3 - la TVA inizierà a selezionare vari eroi dai mondi morenti nel tentativo di preservare almeno qualche 'campione'.

Secondo le informazioni ottenute da KC Walsh, dunque, è così che Deadpool e Logan entreranno in contatto Wolverine, quando entrambi si ritroveranno imprigionati nella TVA. Come se questa premessa non bastasse, la TVA inizierà a scortare questi personaggi su Nuova Terra/Battleworld, - una nuova realtà che i fan del fumetto di Secret Wars conoscono molto bene - e probabilmente è proprio su Battleworld che si andrà a creare il nuovo team di Avengers del Multiverso che sarà protagonista di Avengers: Secret Wars.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, in Deadpool 3 comparirà anche Nicolas Cage nei panni di Ghost Rider.