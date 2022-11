Deadpool 3, ci sarà un cameo di Taylor Swift? La risposta di Ryan Reynolds

Il video in cui Ryan Reynolds annuncia la presenza di Hugh Jackman in Deadpool 3 non è passato inosservato. Non solo per la notizia del ritorno della star di X-Men ma anche per il luogo in cui è stata girata la clip. I fan hanno notato la grande somiglianza con una location legata ad un'altra star, in questo caso della musica.

Secondo gli spettatori il video di Reynolds sarebbe stato girato nella stessa casa del cortometraggio All Too Well di Taylor Swift. Da quest'ipotesi si è diffusa sul web la voce di un possibile cameo di Swift nel terzo capitolo cinematografico di Deadpool.



Qual è la verità? Ecco l'opinione di Reynolds:"Se girassimo il prossimo film di Deadpool a casa nostra, quella sarebbe la location", sottolineando come non ci sia affatto un riferimento a Swift, nonostante la cantante sia una grande amica di Reynolds e di sua moglie Blake Lively.



"Mi stai prendendo in giro? Farei qualsiasi cosa per quella donna. È un genio" ha dichiarato Reynolds sull'ipotesi di vedere Swift nel film.

In ogni caso l'annuncio di Hugh Jackman in Deadpool 3 è bastato per far impazzire i fan e aumentare l'attesa per il prossimo capitolo cinematografico con protagonista l'irriverente supereroe interpretato da Ryan Reynolds.



I due attori sono da anni molto amici e Hugh Jackman ha definito Ryan Reynolds 'onnipresente'. Nel cast del film, diretto da Shawn Levy e scritto da Wendy Molyneaux, ci sarà anche Leslie Uggams.