Deadpool 3, il cameo di Taylor Swift è confermato...ma la star non interpreterà Dazzler!

Il cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 parrebbe essere stato confermato anche dal regista Shawn Levy, la cui non risposta preconfezionata sull'argomento ha insospettito non poco i fan, ma nelle ultime ore poterebbero essere emerse importanti novità sulla questione.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'affidabile e rinomato insider My Time To Shine Hello sostiene che Taylor Swift apparirà effettivamente in Deadpool 3, ma non interpreterà il ruolo di Dazzler, una famosa mutante/cantante appartenente al mondo degli X-Men nei fumetti Marvel. A questo punto, il ventaglio di possibilità torna ad aprirsi: che Taylor Swift sia stata scelta per interpretare una Variante al femminile di Deadpool? Oppure un cameo nei panni di se stessa? Considerata la portata 'multiversale' della trama del film, è impossibile saperne di più al momento.

Ricordiamo che al momento della stesura di questo articolo, l'unico cameo confermato in Deadpool 3 è quello di Elektra di Jennifer Garner. Il resto del cast ufficiale è composto da Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio), che torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati ​ Emma Corrin (The Crown), che si ritiene interpreterà Cassandra Nova, e Matthew Macfadyen (Succession).

Nel frattempo, ecco cosa sappiamo sulla data d'uscita di Deadpool 3 e il rischio rinvio a causa degli scioperi di Hollywood.