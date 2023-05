Deadpool 3, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna riprenderanno i loro ruoli!

Deadpool 3 segnerà l'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, ma tutti i segnali lasciano intendere che la volontà degli Studios sia quella di mantenere il più possibile la continuità con i due capitoli precedenti anche in termini di cast: un'ulteriore conferma di ciò è arrivata proprio in questi ultimi minuti.

Dopo la conferma del ritorno del Peter di Rob Delaney e della sua meravigliosa normalità, ecco infatti che due nostre vecchie conoscenze vanno ad unirsi a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel cast del terzo capitolo della (finora) trilogia sul mutante dalla bocca larga: stiamo parlando di Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna, nomi che sicuramente diranno qualcosa ai fan del nostro Wade Wilson.

Le due attrici hanno infatti già preso parte a Deadpool e Deadpool 2 nel ruolo, rispettivamente, di Negasonic Teenage Warhead e della sua ragazza Yukio, tanto unite sentimentalmente quanto agli antipodi dal punto di vista caratteriale, per la gioia del nostro mercenario vestito di rosso che ha dovuto in qualche modo imparare a relazionarvisi.

Due ritorni sicuramente graditi che non fanno che confermare la volontà di Marvel di non buttare via nulla di quanto fatto precedentemente: vedremo, naturalmente, in che modo tutto ciò si adatterà alle esigenze dell'MCU. Tornando ai soliti noti, intanto, qui trovate le immagini del ritorno di Hugh Jackman sul set di Deadpool 3 con la barba vista in Logan.