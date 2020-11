Deadpool 3, BossLogic anticipa l'arrivo di Wolverine nel MCU col nuovo poster

Ora che Deadpool 3 è ufficialmente in sviluppo ai Marvel Studios i fan sono al settimo cielo, dato che il supereroe di Ryan Reynolds potrebbe presto o tardi interagire con il resto del Marvel Cinematic Universe.

Il sogno proibito resta ovviamente quello di vedere anche il Wolverine di Hugh Jackman, i due attori sono celebri 'nemici/amici' sui social e nella vita reale, e Reynolds ha anche inserito alcune celebri battute sul Wolverine interpretato dal collega nei due film di Deadpool. Jackman ha annunciato il suo ritiro dal personaggio dopo l'acclamato Logan di James Mangold, ma i fan non demordono.

In tal senso il poster realizzato da BossLogic ipotizza un possibile arrivo della versione di Wolverine impersonata dall'attore australiano nel Marvel Cinematic Universe: come al solito potete trovare la locandina in calce all'articolo.

Stando agli ultimi aggiornamenti, saranno Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin a scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3: le due sorelle hanno all'attivo quasi 150 episodi di Bob's Burger come produttrici e sceneggiatrici, e sono a lavoro in qualità di showrunner della serie FOX The Great North, già rinnovata per una prima stagione pur non avendo ancora debuttato sul canale. Insieme a loro ci si aspetta l'annuncio di un nuovo regista, poiché l'agenda di David Leitch - autore di Deadpool 2 - per il prossimo futuro sembrerebbe già alquanto.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che non tarderanno ad arrivare.