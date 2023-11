In Deadpool 3 ci sarà anche Blade? La clamorosa indiscrezione

Sebbene i lavori sul set di Deadpool 3 siano fermi a causa dello sciopero degli attori, continuano a essere diffuse indiscrezioni a proposito dell’attesissimo film del Marvel Cinematic Universe. L’ultima riguarda la possibile presenza di Blade nel terzo capitolo della trilogia del Mercenario Chiacchierone. E ci si riferisce proprio a quel Blade.

Dopo aver riportato il beneplacito della Disney per un Deadpool 3 R-Rated, torniamo a parlare del nuovo film del multiverso della Marvel per condividere l’indiscrezione pubblicata dall’insider Daniel Richtman che ha annunciato la possibile presenza di Blade nella nuova opera di Shawn Levy.

Il prodotto MCU vedrà i protagonisti surfare attraverso il multiverso e, probabilmente, incontrare un incredibile numero di personaggi che abbiamo già visto e conosciuto nel corso degli anni.

L’insider ha anche specificato di non sapere quale versione del Diurno possa fare la sua comparsa, considerando comunque più probabile un ritorno nel ruolo di Wesley Snipes visti i recenti sviluppi a proposito della parte per l'altro interprete del personaggio, Mahershala Ali.

Questo significherebbe il ritorno di Snipes in uno dei suoi ruoli più di successo a vent’anni da Blade Trinity.

Richtman si è sempre dimostrato molto attendibile ma la questione multiverso in Deadpool ha lasciato campo aperto a tutti coloro che gravitano intorno all’industria per provare a fare nomi di qualsiasi tipo.

Certo, l’idea, ancora non confermata, potrebbe portare a un momento entusiasmante in cui Deadpool, Wolverine e Blade possano essere presenti insieme sullo schermo nello stesso momento.

In attesa di capire se ci sia qualcosa di reale nel rumor a proposito del vampiro della Marvel, vi lasciamo alla conferma del rinvio di Deadpool 3.