Deadpool 3, Bella Thorne vuole esserci: 'Ragazzi, io sono qui! Che aspettate?'

Bella Thorne non ha mai nascosto il suo amore per Deadpool: già negli anni scorsi l'attrice rivelò di essere interessata ad interpretare il ruolo di Lady Deadpool in un prossimo film dedicato al mercenario dalla bocca larga, interesse rimasto immutato e che, anzi, si rinnova in vista dell'uscita del terzo film della serie.

Poco dopo l'annuncio del regista di Deadpool 3, infatti, Bella Thorne è tornata ad affrontare la questione nel corso di un'intervista rilasciata a ComicBookMovie: "Sì, i supereroi sono decisamente divertenti. Mi piace un sacco la roba d'azione, faccio parecchie cose con stunt e cose del genere. Sono sempre state molto divertenti sul set, il fatto di concentrarti sul corpo e su come gestire la performance non solo dal punto di vista vocale ravviva la giornata" sono state le parole dell'attrice.

Thorne ha poi proseguito: "Deadpool è il mio preferito. Chi non ama Ryan Reynolds? È fott**amente perfetto in quel ruolo! Ciò che amo di Deadpool è quel realismo mixato, sai, con la roba da supereroi", per poi concludere con un appello alla produzione: "Ragazzi, io sono qui! Cosa state aspettando?". E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Bella Thorne in uno dei prossimi film con Ryan Reynolds? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Reynolds, intanto, ha definito Deadpool un film adatto ai bambini molto più di Lanterna Verde.