Deadpool 3 avrà numeri musicali come Joker 2? Parla Ryan Reynolds

Come anticipato da Hugh Jackman in persona, Deadpool 3 mostrerà una nuova dinamica di Wolverine: ma se questa dinamica fosse rappresentata da numeri musicali? Il protagonista Ryan Reynolds ha affrontato la questione in una nuova intervista promozionale.

Parlando con Deadline, l'attore si è detto disponibile a portare Deadpool verso territori musicali, " anche se ha scherzato sul fatto che potrebbe essere un po' difficile per lui cantare con la bocca bagnata dal sangue dei suoi nemici. "Non lo so, vedremo", ha risposto Ryan Reynolds a domanda specifica. "Avrei problemi a cantare mentre sto facendo i gargarismi con il suo sangue [ride]. Ma vedremo."

Di certo i due attori protagonisti non avrebbero problemi ad affrontare sequenze di musical: Hugh Jackman è noto per le sue esibizioni musicali in The Greatest Showman e in The Music Man di Broadway, mentre Ryan Reynolds ha dato prova delle sue abilità canore e di ballerino nel recente film natalizio di Apple TV+, Spirited. Inoltre, sempre Reynolds in precedeva aveva svelato qualche dettaglio sull'originale Deadpool 3 previsto alla Fox prima della fusione con Disney parlando proprio di canzoni e scene musicali nel periodo natalizio.

Da notare che il musical sta iniziando a trovare la sua strada anche nei cinecomix: oltre che in tv con la sigla di Peacemaker e il recente Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, molto presto arriverà anche al cinema con Joker Folie à Deux, che stando alle indiscrezioni conterrà alcuni momenti musicali ispirati a Holy Motors di Leos Carax.

Deadpool 3 è atteso per l'8 novembre 2024.