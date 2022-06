Deadpool 3, gli autori sul casting di Wolwerine: 'dovrebbe essere qualcuno di sconosciuto'

Come ben sappiamo, Hugh Jackman è apparso per la prima volta nei panni di Wolverine in X-Men del 2000, prima di abbandonare definitivamente il ruolo diventato ormai iconico in Logan nel 2017.

Anche se un semplice tweet ha convinto i fan che Hugh Jackman sarà in Deadpool 3, bisogna fare un passo indietro e analizzare con più lucidità la situazione. L'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney ha fatto si che i diritti cinematografici degli X-Men tornassero a casa della Marvel. Pertanto, lo studio dovrebbe riavviare il franchise in un futuro non troppo lontano, il che porta con sé l'arduo compito di scegliere un nuovo Wolverine.

Recentemente, gli sceneggiatori di Deadpool 3 Rhett Reese e Paul Wernick hanno proprio parlato di chi secondo loro dovrebbe assumere il ruolo di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. I due hanno anche scherzato sul fatto che la Marvel dovrebbe semplicemente concentrarsi sul cercare un attore più basso per il ruolo, a differenza di Jackman che invece era molto più alto della versione cartacea di Wolwerine:

"Deve essere qualcuno più basso questa volta... Quindi forse uno Zack Galifianakis o un Patton Oswalt, qualcuno del genere... non lo so. Ascolta, non abbiamo alcuna informazione privilegiata su questo. Anche se lo sapessimo, non potremmo condividerlo... onestamente andrei di più su una persona sconosciuta, perché Hugh Jackman era ragionevolmente sconosciuto la prima volta e penso che ci sia stato un iniziale contrasto [di], 'Oh , è troppo alto" o "Non sembra a posto" o "Cosa c'entra questo attore australiano?" Penso che per giocarsi bene le loro carte, probabilmente dovrebbero chiamare qualcuno che non abbiamo mai visto.”

Per salutarvi, vi lasciamo con i primi dettagli della storia di Deadpool 3.