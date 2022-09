Deadpool 3: l'autore Rob Liefeld: 'Sapevo da tempo del ritorno di Hugh Jackman'

I Marvel Studios hanno sconvolto internet annunciando il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine nel video diffuso da Ryan Reynolds sui suoi canali social, insieme alla notizia dell'arrivo di Deadpool 3 nel 2024. Adesso, apprendiamo anche che l'autore Rob Liefeld, che ha creato il personaggio di Deadpool, era a conoscenza della cosa da molto tempo.

Parlando con Brandon Davis di ComicBook.com, Liefeld ha affermato di essere stato informato da un "amico del settore" che Jackman aveva firmato un accordo per tornare a vestire i panni di Wolverine molto prima dell'annuncio, cosa che gli permetterà di esordire ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe durante gli eventi di Deadpool 3 nel 2024.

"Questi artisti, forse, hanno bisogno di un po' di tempo, ma il punto è che il giorno dopo l'incontro con la Disney, ho avuto un amico del settore che non si è mai sbagliato e che è molto influente nel mondo dello spettacolo. Mi chiama e mi dice: 'Amico, Hugh ha firmato. Wolverine è tornato. Lo stanno facendo. Non dubitare di me. Ho tutto sotto controllo. L'accordo è fatto. Lo stanno facendo'", racconta Liefeld. "Sapevo quando volevano girare il film e tutte le informazioni sulla produzione e sembrano essere corrette, ma nessuno sapeva quando l'avrebbero annunciato".

Finora, Deadpool 3 è l'unico film che ruota attorno agli X-Men presente nel programma di uscite dei Marvel Studios. Si è parlato di un vero e proprio film sugli X-Men, ma non è stato annunciato ufficialmente nulla al di fuori di Deadpool 3 e della serie animata X-Men '97 di Disney+. Allo stato attuale, sia il 2023 che il 2024 sono pieni di film e programmi televisivi Marvel e il 2025 si sta rapidamente riempiendo. A questo ritmo, è probabile che il reboot degli X-Men della Marvel non arriverà prima del 2026.

In un secondo video pubblicato su Instagram, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno "spoilerato" la trama di Deadpool 3.