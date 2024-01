Deadpool 3: quali attori fanno parte del cast del nuovo film Marvel Studios?

Chi c'è nel cast di Deadpool 3? Ora che le riprese di Deadpool 3 sono ufficialmente terminate, cerchiamo di fare il punto della situazione sugli attori confermati e le tante voci di corridoio che circondano l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios.

Oltre ovviamente a Ryan Reynolds, che tornerà a vestire i panni del mutante Wade Wilson, Deadpool 3 includerà la partecipazione di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, segnando la prima volta che la star del franchise degli X-Men tornerà ad interpretare il mutante artigliato dal 2017, anno dell'uscita di Logan, all'epoca presentato come l'ultimo film dell'attore australiano nelle vesti del supereroe: sia Deadpool che Wolverine faranno il loro esordio assoluto nel MCU, e grazie alle trame della Saga del Multiverso ci si aspetta che presto o tardi i due personaggi faranno la conoscenza dei tanti altri popolari supereroi protagonisti della saga Marvel Studios.

Insieme a loro, il cast di Deadpool 3 includerà anche diversi veterani della saga di Deadpool, come Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter). Tra le new entry confermate Emma Corrin e Matthew Macfayden, sebbene al momento i loro ruoli non siano stati ancora rivali in via ufficiale ufficiale: secondo i rumor la star di The Crown interpreterà interpretare Cassandra Nova, la sorella gemella malvagia di Charles Xavier, la star di Succession sarà un agente della TVA chiamato Paradox.

Infine, tra foto dal set e voci di corridoio, sono tantissimi i camei previsti o rumoreggiati per Deadpool 3: Jennifer Garner dovrebbe riprendere il ruolo di Elektra, ma durante le riprese si sono intravisti anche Toad e Sabretooth e le indiscrezioni hanno parlato di apparizioni di Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen e persino della cantante Taylor Swift.

Deadpool 3 uscirà nelle sale il prossimo 26 luglio, e sarà l'unico film MCU del 2024.