Deadpool 3, sarà questo l'aspetto del nuovo costume di Wolverine?

Una certa responsabilità grava su Deadpool 3: il terzo capitolo dedicato all'antieroe di Ryan Reynolds sarà l'unica uscita cinematografica del 2024 dell'MCU e non manca di certo la voglia di rivalsa dopo il flop di The Marvels. L'attesa è tanta per il ritorno di Wolverine.

Per alcuni insider non ci sono dubbi: Deadpool 3 presenterà gli X-Men di tutta la saga e le varianti ed i fan non stanno più nella pelle per scoprire sia la trama del nuovo film che segnerà il ritorno di Wolverine che il nuovo costume di Hugh Jackman. Forse, però, la curiosità dei fan (almeno sul costume) sarà soddisfatta presto: CanWeGetSomeToast ha pubblicato sul proprio profilo X ( ex Twitter) un'immagine della presunta nuova maschera di Wolverine e che trovate in calce all'articolo. Il design della maschera ha già entusiasmato il fandom per via della sua accuratezza con il costume di Wolverine nei fumetti.

Come ricordiamo, però, non ci sono conferme ufficiali dunque al momento si tratta soltanto di rumor tuttavia le prime immagini rubate dal set di Deadpool 3 mostrano Hugh Jackman con l'iconico costume giallo di Wolverine e ciò non fa altro che rafforzare l'immagine postata dallo scooper. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti sul look di Wolverine: intanto però possiamo consolarci con un nuovo indizio su Deadpool 3!