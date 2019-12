Deadpool 3, arriva il primo esilarante poster fan-made che deride i Marvel Studios

Nei giorni scorsi Ryan Reynolds ha confermato che Deadpool 3 è attualmente in lavorazione ai Marvel Studios, con la produttrice Fox Emma Watts che ha lasciato il campo a Kevin Feige.

I fan dell'irriverente saga sul mutante sboccato ne hanno approfittato per creare una prima esilarante locandina (ovviamente non ufficiale) che porta finalmente Deadpool all'interno delle produzioni Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, la locandina si vanta che il nuovo film della saga sarà prodotto dallo "studio che ha ucciso Iron Man", e mostra la D di Deadpool modificata in un 3. Ovviamente, il rimando è alle fasi finali di Avengers: Endgame, durante il quale Tony Stark ha dato la sua vita per sconfiggere Thanos e il suo esercito.

Cosa vi aspettate da Deadpool 3? Pensate che il film sarà ambientato nel canone del Marvel Cinematic Universe o sarà "soltanto" prodotto dai Marvel Studios per rimanere un brand separato? Ditecelo nei commenti.

I prossimi progetti dei Marvel Studios, tra cinema e Disney+, sono Black Widow, The Falcon e The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, What If ...?, Hawkeye, Thor: Love and Thunder e Black Panther 2. Inoltre, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 3, Blade, Ms. Marvel, Moon Knight, Ant-Man 3 e She-Hulk sono stati annunciati ma non hanno ancora una data di uscita.