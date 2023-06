Deadpool 3, anticipata la data d'uscita del film Marvel

Inizialmente prevista per il 6 settembre 2024 e in seguito posticipata di due mesi, la data d'uscita di Deadpool 3 subisce ora una terza modifica. Ma la notizia renderà felici i fan della Marvel: il terzo capitolo della saga, infatti, debutterà al cinema con oltre quattro mesi di anticipo - il 3 maggio 2024.

La notizia viene annunciata nell'ultimo programma delle uscite Disney. Tuttavia, non è di certo la prima pellicola a incorrere in una battuta d'arresto simile: tutti i sequel di Avatar sono stati rinviati, al punto che la saga di James Cameron terminerà nel 2031 col quinto capitolo.

Diretto da Shawn Levy e scritto dal team di sceneggiatori di Rhett Reese e Paul Wernick, Deadpool 3 è stato sviluppato presso 20th Century Fox, per poi cambiare distributore dopo l'acquisizione della società da parte della Disney. Le riprese sono iniziate il 22 maggio 2023 a Londra col titolo provvisorio di Tidal Wave, ma la troupe non avrebbe potuto prevedere il massiccio sciopero della Writers Guild of America nello stesso mese. Nel cast del film, invece, figurano attori del calibro di Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Hugh Jackman (James "Logan" Howlett/Wolverine) e Morena Baccarin (Vanessa).

Non ci resta che attendere il 3 maggio 2024 per assistere al terzo capitolo del franchise. Purtroppo, però, l'anticipazione della data d'uscita è accompagnata da un gran numero di altri inconvenienti: per esempio, Ryan Reynolds non potrà improvvisare in Deadpool 3 a causa dello sciopero WGA.

E voi cosa ne pensate? Riuscirà il film a mantenere alta l'asticella della qualità nonostante il repentino balzo in avanti? Oppure il cambio della calendarizzazione avrà pesanti ripercussioni? Fatecelo sapere nei commenti!