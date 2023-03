Deadpool 3, nuova aggiunta al cast del film Marvel: è la star di una mitica serie HBO!

Dopo gli ultimi rumor sulla trama di Deadpool 3, arrivano conferme ufficiali per quanto riguarda il cast, con una new entry pronta a sbarcare nel mondo del Marvel Cinematic Universe direttamente dal set di una delle più popolari serie tv di HBO.

Stiamo parlando di Matthew Macfadyen, mitico co-protagonista della pluripremiata Succession, che in base a quanto segnalato dal The Hollywood Reporter in queste ore si è unito al cast del nuovo film targato Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che tornano rispettivamente nei panni di Deadpool e Wolverine dall'universo narrativo della Fox. Il ruolo di Macfadyen è attualmente sconosciuto, ma il magazine lo descrive come "un terzo incomodo per Wade e Logan".

L'aggiunta di Matthew Macfayden - noto per il ruolo di Mr Darcy in Orgoglio e Pregiudizio e quello di Tom in Succession - alla produzione non fa che accentuare la brillantezza di un cast giù all-star, che oltre agli amatissimi protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman include anche la star di The Crown Emma Corrin nel ruolo del villain e Zazie Beetz di ritorno nei panni della mutante Domino. Senza contare, ovviamente, i rumoreggiati camei segreti, che vanno da Patrick Stewart e Ian McKellen come Professor X e Magneto a Owen Wilson in quelli dell'agente Mobius.

Deadpool 3 è stato scritto da Rhett Reese e Paul Wernick da una bozza precedente del duo Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin. Il film è diretto da Shawn Levy - alla terza collaborazione consecutiva con Ryan Reynolds, dopo i successi di Free Guy e The Adam Project - e il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che Deadpool 3 sarà il primo film MCU vietato ai minori.

La data d'uscita è fissata per l'8 novembre 2024.