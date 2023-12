Quale sarà il titolo di Deadpool 3? Nuovi aggiornamenti dal marketing

Cresce sempre di più l’attesa per Deadpool 3 e, mano a mano che la data d’uscita ufficiale si avvicini, il terzo film dedicato al Mercenario Chiacchierone prende forma in tutti in suoi dettagli. La Disney ha ufficialmente cancellato il nome cambiandolo in uno provvisorio che indica che presto arriverà quello definitivo da promuovere.

Dopo aver parlato delle indiscrezioni che vorrebbero Daken presente in Deadpool 3, torniamo ad occuparci del film del Marvel Cinematic Universe per riportare il fatto che il titolo provvisorio ha abbandonato definitivamente il progetto in attesa di quello con cui sarà presentato al pubblico.

Il regista Shawn Levy aveva già confermato, durante un’intervista, il fatto che quello che abbiamo usato fino a questo momento non sarebbe stato quello finale: “No, non c’è ancora un titolo A volte mi riferisco al film come Deadpool vs Wolverine, Deadpool e Wolverine o Deadpool 3 con Wolvie. Abbiamo un po’ di titoli che abbiamo vagliato, ma ragazzi, è una scelta difficile”.

La nuova e attesissima opera del Marvel Cinematic Universe ha ripreso la produzione in seguito al lungo stop causato dagli scioperi che hanno bloccato l’industria nella scorsa estate mentre Ryan Reynolds sta facendo di tutto sui propri profili social per confondere le acque su Deadpool 3 in modo da annacquare e disinnescare qualsiasi tipo di leak.

In attesa di scoprire quale sarà il titolo definitivo e di poter finalmente vedere nuovo materiale ufficiale filtrare dal marketing della Casa delle Idee, vi lasciamo a una riflessione sui 5 motivi per cui Deadpool 3 non potrà assolutamente fallire.