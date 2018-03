Deadpool 2, Zazie Beetz torna sulla morte della stuntwoman: "È stato scioccante!"

Ricorderete tutti la tragica morte della stuntwoman professionista, avvenuta lo scorso 14 agosto 2017 sul set di Deadpool 2 di, lì come controfigura dinei panni di. A colpire soprattutto i media fu il fatto che la Harris era al suo debutto come stuntwoman nel film.

Intervistato recentemente da Entertainment Weekly, così, la Beetz ha avuto modo di tornare a parlare di quel tragico incidente in moto costato la vita alla donna, dichiarando: "Era il suo primo giorno di lavoro sul set e nessuno sa cosa sia davvero successo. La gente è rimasta davvero scioccata, specialmente la squadra degli stunt, con la quale aveva lavorato molto prima di iniziare le riprese. Sono rimasti molto turbati perché vogliono proteggere le persone con le quali lavorano e in questo caso non è purtroppo successo. È stato un momento davvero triste".



La Beetz rivela di non aver mai incontrato la Harris, ma aggiunge: "Sentivo come se facesse parte della storia e del team di Domino. Spero che le persone continuino a ricordarla come una ragazza che si è davvero spinta oltre i limiti, essendo stata la prima stuntwoman di colore professionalmente impegnata nelle corse motociclistiche. Spero sia questa la sua eredità".



Vi ricordiamo che Deadpool 2 con protagonisti Ryan Reynolds e Josh Brolin uscirà nelle sale il prossimo 16 maggio.