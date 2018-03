Deadpool 2: Zazie Beetz ha firmato un contratto per tre film

che farà il suo esordio nell’Universo condiviso della Fox nei panni di Domino nel prossimo, ha firmato un contratto multi-film.

L’attrice, che ha raggiunto la notorietà grazie alla prima stagione di Atlanta, interpreterà il villain nel sequel con Ryan Reynolds protagonista e ha parlato di come il raggiungimento del successo a Hollywood non sia sempre una cosa positiva.

“È accaduto tutto improvvisamente e non dico che questo sia positivo. C’è questa sensazione meravigliosa di esserti guadagnato il tuo posto e spetta a te torturarti per capire quale esso sia”. Beetz ha poi parlato della preparazione per il personaggio di Domino: “È stato veramente faticoso, specialmente nella routine giorno per giorno ed è stata una grande transizione sia emotiva che fisica, qualcosa che non avevo mai provato prima. Non mi ero mai spinta così lontano”.

Nel corso dell’intervista con l’Hollywood Reporter è stato rivelato che l’attrice ha firmato un contratto per apparire nei panni di Domino in almeno tre pellicole, tra cui Deadpool 2. Possiamo immaginare che il successivo sia X-Force e il terzo un probabile Deadpool 3. Intanto, la Beetz sarà anche nel nuovo film di Steven Soderbergh, girato ancora con un iPhone e intitolato High Flying Bird, scritto da Tarell Alvin McCraney e le cui riprese sono in corso a New York.