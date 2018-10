Deadpool 2: Zazie Beetz doveva interpretare Tempesta

Nel corso di un recente incontro con i fan tenutosi all'ACE Comic-Con Zazie Beetz, protagonista di Deadpool 2 nei panni di Domino, ha rivelato che inizialmente avrebbe dovuto interpretare Tempesta.

L'attrice ha infatti detto che prima che fosse scritturata per il film con Ryan Reynolds aveva già provato ad entrare nel franchise degli X-Men, ma dalla porta principale: ai tempi di X-Men: Apocalypse l'attrice di Atlanta aveva fatto un'audizione per ottenere la parte di Tempesta, poi finita ad Alexandra Shipp.

"Quando ero una ragazzina i miei amici mi dicevano sempre che avrei dovuto interpretare Tempesta, e così quando ebbi l'occasione tentai di essere scritturata per il ruolo, ma alla fine fu scelta Alexandra Shipp, che tra l'altro è stata fantastica."

L'attrice ha proseguito: "Essendo una ragazza di colore era facile per me associarmi al personaggio di Tempesta. La mia era una piccola fantasia, mi sarebbe davvero piaciuto interpretarla."

Alexandra Shipp riprenderà il ruolo di Tempesta nel prossimo X-Men: Dark Phoenix, mentre la Beetz sarà di nuovo Domino in Deadpool Before Christmas e il film sulla X-Force. La vincitrice del premio Oscar Halle Berry è stata la prima attrice a dare vita a Tempesta nei primi film del franchise di X-Men, e ne ha indossato i panni per l'ultima volta in X-Men: Days of Future Past. La Beetz sarà anche co-protagonista nel nuovo film DC Joker, con Joaquin Phoenix.