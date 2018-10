Deadpool 2: Zazie Beetz ci aggiorna sulla X-Force e su The Deadpool Before Christmas

La Domino di Deadpool 2 ha recentemente rivelato qualche dettaglio sulla versione natalizia del film sul Mercenario Chiacchierone, quella che tornerà al cinema per chi non poteva vedere il film a causa dei limiti d'età.

Innanzitutto, come sappiamo già, il film s'intitolerà The Deadpool Before Christmas e, presumibilmente, arriverà anche in sala in Italia (speriamo). La Zazie Beetz però, non si è limitata a darci informazioni su questa versione riveduta e corretta del film, ma ha parlato anche dell'altro film molto atteso, X-Force e lo ha fatto mente si trovava all'ACE Comic Con:

"C'è un film sulla X-Force in arrivo. Abbiamo già il regista, Drew Goddard, che ha lavorato a 7 Sconosciuti a El Royale e ci stava lavorando proprio mentre noi, nello studio accanto, stavamo facendo i reshoot di Deadpool 2. E credo che, dal momento che era impegnatissimo con quella pellicola non abbiano ancora parlato molto di X-Force. Insomma, come l'anno scorso, Ryan qualcosa ha detto. Potrebbe essere coinvolto un altro Panda, non lo so, non conosco molti dettagli. Ma so per certo che usciranno con una versione natalizia di Deadpool, un cut natalizio che ha lo scopo di far vedere il film ai bambini. Per fare un esempio, io ho mio fratello di 11 anni che è veramente arrabbiato perché non ha potuto vedere il film mentre alcuni dei suoi amici hanno potuto e adesso sono contenta perché anche lui potrà vederlo in questa nuova versione."

La sinossi figa: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo."

The Deadpool Before Christmas arriverà in sala per un periodo di tempo limitato a dicembre. Se la cosa avverrà anche da noi in Italia, ve lo faremo sapere tempestivamente.