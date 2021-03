Deadpool 2, Zazie Beets sul futuro di Domino nell'MCU: 'Non ne abbiamo ancora parlato'

La Domino di Zazie Beets era stata uno degli elementi più apprezzati dai fan in Deadpool 2: con l'ormai certo ingresso di Wade Wilson e degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, dunque, in tanti si chiedono se ci sarà modo di rivedere il personaggio durante i prossimi film del franchise.

La situazione, in effetti, appare ancora poco chiara: mentre già si discute del modo in cui Deadpool potrà fare il suo esordio nell'MCU, infatti, sul fronte Domino tutto tace in attesa di eventuali chiarimenti da parte della produzione, che dovrà decidere se rebootare il personaggio o proseguire con la collaborazione con l'attrice di Joker.

A parlare della questione è stata la stessa Zazie Beets, che ha spiegato di non aver ancora sentito Kevin Feige: "No, non ne abbiamo ancora parlato. Ma mi piacerebbe un sacco tornare nel ruolo. So che l'idea è sempre stata quella di far sì che potesse succedere, ma non abbiamo ancora affrontato la questione. Non solo mi piacerebbe tornare in quel ruolo, ma vorrei tanto fare in modo che Domino avesse un suo film. Vedremo cosa accadrà" sono state le parole dell'attrice.

Vi piacerebbe rivedere Zazie Beets in un futuro film dell'MCU? Dateci un parere al riguardo nei commenti! Recentemente, intanto, il nostro Ryan Reynolds ha indirizzato una velenosa frecciatina al creatore di Deadpool.