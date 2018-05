Deadpool 2: Wade Wilson ringrazia tutti, ma proprio tutti i fan per il successo del sequel

Deadpool 2 è attualmente in sala e adesso il protagonista, Ryan Reynolds, nei panni del Mercenario Chiacchierone, ha deciso di ringraziare i fan via social, con un bel poster pieno di "grazie" dedicato a chi lo ama e sta facendo di questo sequel, un altro grande successo a livello mondiale.

I numeri li conosciamo, li abbiamo riportati in giornata. Nel week end d'apertura Deadpool 2 ha guadagnato, nel mondo, più di 300 milioni di dollari, e si è avvicinato moltissimo ai 135 milioni in casa, in Nordamerica, la cifra che segnò l'incredibile debutto del primo film sul Mercenario Chiacchierone, cioè.

Pertanto, come è comprensibile, il motion poster che vi mostriamo qui sotto, è il minimo: Deadpool ci tiene a farci sapere che ci ama, come noi amiamo lui!

Deadpool 2 è al cinema in questi giorni e la sinossi recita: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."