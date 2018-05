Deadpool 2, la verità degli sceneggiatori sulla terza scena post-credit eliminata

Mentre Deadpool 2 di David Leitch ha iniziato ieri la sua corsa al box office, con responsi altamente positivi da parte di più o meno tutta la critica (qui la nostra recensione), ecco che oggi gli sceneggiatori Rheet Reese e Paul Wernick sono tornati a parlare di una scena post-credit eliminata.

Nonostante un rated-r con il quale poter sfruttare violenza e linguaggio poco consono, anche il < pare aver i suoi limiti, tanto da arrivare a tagliare una dissacrante scena dopo i titoli di coda dedicata all'uccisione di Baby Hitler. E parlando con Comicbook.com, proprio gli sceneggiatori hanno spiegato il perché di questa decisione, sostanzialmente figlia della volontà di non spingersi troppo oltre... davvero troppo oltre.



Spiega infatti Wernick: "Sì, è stata tagliata perché era proprio alla fine dei titoli di coda e lasciava il pubblico sorpreso, tipo "oh, ok che è Hitler, ma è comunque un bambino, è strano vedere una cosa del genere". Ok che è un film su Deadpool, ma ci sono certi limiti che non possiamo oltrepassare. E l'omicidio potrebbe essere quella linea". E in fin dei conti anche con due sole scene post-credit possiamo dirci soddisfatti, dato che sono tre le cose migliori non solo del film ma di tutte le scene post-credit mai ideate finora.



Continuando, Reese ha parlato delle diverse iterazioni del personaggio nei tre anni di stesura della sceneggiatura, "da Papà Deadpool" a "Deadpool cattivo": "Ci abbiamo girato molto intorno, ma alla fine abbiano deciso di allontanarci da queste idee, perché volevamo assicurarci che il film non tradisse lo spirito del primo capitolo. Non volevamo sovrapporre troppi personaggi, inoltre. Ne abbiamo certamente aggiunti alcuni, o meglio introdotti, ma il film resta su Deadpool e non sull'X-Force. Il concetto era: rendiamolo più grande ma non così grande da farlo sembrare un Avengers".



Deadpool 2 vede nel cast Ryan Reynolds, Josh Brolin e Zazie Beetz.