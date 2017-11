Deadpool 2: un'evoluzione importante per il personaggio di Negasonica

Il personaggio diavrà un'evoluzione sostanziale nel secondo capitolo cinematografico di Deadpool. I fan si stanno preparando per il ritorno dinelle vesti di Wade Wilson a poche ore dal primo teaser trailer diffuso. Un video anticonvenzionale e che ha presentato perfettamente il contesto di Deadpool 2

Uno dei ritorni che vedremo nel film è quello di Brianna Hildebrand che interpreta il personaggio di Negasonica. La giovane mutante aveva un ruolo importante nel primo film ma era comunque ancora un'apprendista di Colosso. Ora tornerà in Untitled Deadpool Sequel e sarà promossa a legittimo membro degli X-Men. A conferma di ciò sono arrivate le parole di Stefan Kapicic (Colosso) rilasciate a THR:"Sta progredendo, come si può vedere. Non è più la mia allieva. Sicuramente si è avvicinata al nuovo livello di X-Men." Il trailer non mostra questi progressi di Negasonica e la speranza è che abbia un ruolo importante anche in questo secondo film, visto che il suo rapporto con Colosso è stato uno dei punti salienti della prima pellicola.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch e comprende nel cast Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin, Jack Kesy e T.J. Miller. Il film uscirà nelle sale il 1° giugno 2018.